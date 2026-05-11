Την Τετάρτη η πρόσκληση στον πρώην πρόεδρο της ΝΔ.

Από τον Κώστα Καραμανλή στον Ευάγγελο Μεϊμαράκη ο Θοδωρής Ρουσόπουλος.

Ο πρόεδρος του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας θα συναντήσει την Τετάρτη τον πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να του παραδώσει πρόσκληση για να παραστεί στο Συνέδριο της ΝΔ.

Εν αντιθέσει με τον πρώην πρωθυπουργό ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης «θα περάσει» από το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Κ. Μητσοτάκης για τη θέση του προέδρου του Συνεδρίου είχε κάνει αρχικά πρόταση στον Ευ. Μεϊμαράκη ο οποίος και την αρνήθηκε, για να καταλήξει τελικά στον Θοδωρή Ρουσόπουλο.

Β.Σκ.