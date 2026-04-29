Στο δεύτερο τραπέζι διαλόγου για το κράτος Δικαίου, τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα, το οποίο θα συντονίσει η δημοσιογράφος του Mega TV Δώρα Αναγνωστοπούλου, θα συμμετάσχουν ως ομιλητές οι:
- Γιάννης Δρόσος — Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΠ και του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα
- Ιφιγένεια Καμτσίδου — Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ
- Χρήστος Ράμμος — Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., Πρώην Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών
- Γιώργος Σωτηρέλης — Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ
Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα: ποια είναι εκείνα τα ζητήματα που απαιτούν ισχυρή θεσμική παρέμβαση, είτε με ψήφιση νόμων είτε και με αναθεώρηση του Συντάγματος;