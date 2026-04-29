Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πάνελ, με αφορμή το timing της αρχειοθέτησης των υποκλοπών για δεύτερη φορά από τον Άρειο Πάγο, θα λάβει χώρα σήμερα στην ημερίδα που διοργανώνει το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και το Ινστιτούτο ΕΝΑ με θέμα «Ποια θα μπορούσε να είναι η ύλη ενός προοδευτικού Συντάγματος;» .

Στο δεύτερο τραπέζι διαλόγου για το κράτος Δικαίου, τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα, το οποίο θα συντονίσει η δημοσιογράφος του Mega TV Δώρα Αναγνωστοπούλου, θα συμμετάσχουν ως ομιλητές οι:

Γιάννης Δρόσος — Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΠ και του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα

Ιφιγένεια Καμτσίδου — Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ

Χρήστος Ράμμος — Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., Πρώην Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Γιώργος Σωτηρέλης — Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΕΚΠΑ

Στο επίκεντρο βρίσκεται το ερώτημα: ποια είναι εκείνα τα ζητήματα που απαιτούν ισχυρή θεσμική παρέμβαση, είτε με ψήφιση νόμων είτε και με αναθεώρηση του Συντάγματος;