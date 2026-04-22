Κατάμεστη η αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής.

Πραγματική κοσμοσυρροή στην παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Ρουπακιώτη το βράδυ της Τρίτης στο Μέγαρο Μουσικής.

Μεταξύ των επωνύμων ο πρώην Πρόεδρος της δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, η Λούκα Κατσέλη, ο Φώτης Κουβέλης.

Είναι χαρακτηριστικό πως γέμισε η αίθουσα των χιλίων ατόμων στο Μέγαρο Μουσικής που γινόταν η παρουσίαση.

Το άξιζε το βιβλίο και βεβαίως το άξιζε ο Αντώνης Ρουπακιώτης με ολόκληρες δεκαετίες να υπηρετεί τη δικαιοσύνη, την κοινωνική πρόοδο, τη γνώση και την πολιτική.

Β.Σκ.