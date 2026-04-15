Ο ξεπεσμός και η κατρακύλα του Μαξίμου.

Θυμάστε τον υφυπουργό Εξωτερικών Αντώνη Διαματάρη που παραιτήθηκε γιατί δήλωνε ότι έχει μεταπτυχιακό από το Κολούμπια που όμως δεν το είχε ολοκληρώσει;

Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν δυνατός και μπορούσε να κάνει επίδειξη πυγμής και ...«αριστείας».

Στην περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη δεν το πράττει, παρά το τεράστιο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση αλλά, κυρίως, προσωπικά για τον πρωθυπουργό.

Θα πείτε υπάρχει και η καθαρίστρια που τιμωρήθηκε σκληρά, ακόμα και με φυλάκιση, γιατί δήλωσε ψευδώς πως διαθέτει απολυτήριο Δημοτικού προκειμένου να πιάσει δουλειά ως ...καθαρίστρια!

Δυο κόσμοι, δυο σταθμά, με την εξουσία να χρησιμοποιείται κατά το δοκούν, όπως και η δικαιοσύνη.

Και μετά απορούν γιατί ο απλός κόσμος γυρίζει την πλάτη στην πολιτική και δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη!

Β.Σκ.