Ποιοι θα ήταν σήμερα βουλευτές αν ίσχυε το ...ασυμβίβαστο του πρωθυπουργού.

Έχει ενδιαφέρον ποιοι θα ήταν σήμερα στη Βουλή αν ίσχυε το ...ασυμβίβαστο του πρωθυπουργού και οι βουλευτές που θα υπουργοποιούνταν παρέδιδαν την έδρα στους επιλαχόντες!

Αναδημοσιεύουμε από τα «Παραπολιτικά» και το ρεπορτάζ του συναδέλφου Κώστα Παπαχλιμίντζου:

-Γιώργος Κουμουτσάκος (αντί του Κωστή Χατζηδάκη)

-Φωτεινή Πιπιλή (αντί του Κυριάκου Πιερρακάκη)

-Άρια Αγάτσα (αντί του Άδωνι Γεωργιάδη)

-Άννα Ροκοφύλλου (αντί του Βασίλη Κικίλια)

-Βάσω Κόλλια (αντί της Σοφίας Ζαχαράκη)

-Φώτης Καρύδας (αντί της Νίκης Κεραμέως)

-Εβίτα Βαρελά (αντί της Όλγας Κεφαλογιάννη)

-Όμηρος Τσάπαλος (αντί του Θάνου Πλεύρη)

-Τάσος Γαϊτάνης (αντί του Νίκου Δένδια)

-Κώστας Κόλλιας (αντί του Χρίστου Δήμα)

-Ιωάννα Γκελεστάθη (αντί του Τάκη Θεοδωρικάκου)

-Μαριάννα Τουμαζάτου (αντί του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη)

- Νίκος Μανωλάκος (αντί της Δόμνας Μιχαϊλίδου)

-Ντόρα Πάλλη-Πετραλιά (αντί του Κωνσταντίνου Κυρανάκη)

-Μαργαρίτα Βάρσου (αντί του Νίκου Παπαθανάση)

-Ανθή Χαλκιά (αντί του Γιάννη Βρούτση)

-Μαρία Πολύζου (αντί της Ειρήνης Αγαπηδάκη).

Και μιλάμε μόνο για τους υπουργούς και όχι για τους υφυπουργούς που θα αντιαθίσταντο.

Σχεδόν άλλη κοινοβουλευτική ομάδα δηλαδή από αυτή που θα εξέλεγε ο λαός!!!

Β.Σκ.