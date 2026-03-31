Αν αποκρυπτογραφούμε καλά το, πραγματικά πετυχημένο, Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ μπορούμε να συνοψίσουμε τα συμπεράσματά του ως εξής: Ενιαίο και πιστό στις παρακαταθήκες του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ, στηριγμένο πάνω στις παραδοσιακές του αρχές και αξίες, θα πορευθεί μόνο του στον ταραγμένο και πολυκερματισμένο πολιτικό στίβο για να κερδίσει στις επόμενες εκλογές την ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δεν λέμε, καλές οι προθέσεις και τα όνειρα, αλλά κατά πως έγραψε ο Εθνικός μας Ποιητής Διονύσιος Σολωμός, στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», στους αγώνες εν γένει το «όνειρο» πρέπει να συνοδεύεται και από «λογισμό»…

Κυρίως όμως ο πολύ πιο σύγχρονος και ιδανικά αποφθεγματικός Οδυσσέας Ελύτης μπορεί να διδάξει, με στίχους και σκέψεις του, πολλά στο ΠΑΣΟΚ του σήμερα και του αύριο. Για παράδειγμα:

Έγραψε ο Ελύτης: «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μία ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: Με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις». Είναι σίγουροι στο ΠΑΣΟΚ ότι, αν αποσυνθέσεις το Κίνημα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν ένας Ανδρέας, μία Διακήρυξη (της 3ης του Σεπτέμβρη) και το σύνθημα Αλλαγή; Και ιδίως είναι σίγουροι ότι με αυτά τα τρία το ξαναφτιάχνεις, στο άψε-σβήσε, «ενωμένο και δυνατό»;

Κι ακόμη αυτό για την αγνή πολιτική και κομματική αγάπη στο «πάλαι ποτέ διαλάμψαν» ΠΑΣΟΚ και για το όραμα του μέλλοντός του: Στο ποίημά του «Μαρία Νεφέλη», ο Ελύτης παραθέτει το στίχο: «Είναι διγαμία ν’ αγαπάς και να ονειρεύεσαι»…

Π.Π.