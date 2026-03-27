Τα δυο νομοσχέδια της Κεραμέως.

Δύο ενδιαφέροντα νομοσχέδια φέρνει στο άμεσο μέλλον η Νίκη Κεραμέως στη Βουλή μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Το πρώτο αφορά τις ίσες μισθολογικές απολαβές ανδρών και γυναικών στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για Ευρωπαϊκή οδηγία με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει μισθολογική απόκλιση – υπέρ των ανδρών σε ποσοστό 13%.

Το δεύτερο νομοσχέδιο προβλέπει φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να παρέχουν στους εργαζόμενους τους «συνταξιοδοτικό πακέτο».

Μπας και συμπληρώσουν κάτι στην χαμηλή βασική σύνταξη που αναμένεται να πάρουν με τα ασφαλιστικά ταμεία να αγκομαχούν.

Λ.Ι.