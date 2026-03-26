Το Μαξίμου αναμένει τι θα πει ο πρώην πρόεδρος για τις υποκλοπές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένει την ομιλία του Ευάγγελου Βενιζέλου στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ως υποστηρικτική της πολιτικής του.

Αντιθέτως, το Μαξίμου την αναμένει με ανησυχία καθώς φοβάται ότι ο πρώην πρόεδρος και εκ των κορυφαίων καθηγητών θα «πυροβολήσει» για τις υποκλοπές.

Και μάλλον σωστά φοβάται το Μαξίμου.

Έχει φροντίσει από τώρα άλλωστε μέσω «προθύμων» στα μέσα ενημέρωσης να του επιτίθεται και να τον συκοφαντεί.

Αν και δεν νομίζουμε να καταφέρει να ...φοβίσει τον Ευ. Βενιζέλο- μάλλον θα τον πεισμώσουν...

Β.Σκ.