Πιο πολλές συνεντεύξεις και από τον... Άδωνι έδωσε το πρωί της Τρίτης ο υπ. Δικαιοσύνης για την «αίθουσα των Τεμπών».

Τόσες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις σε μία μέρα μόνον ο Άδωνις Γεωργιάδης θα μπορούσε να δώσει.

Κι όμως.

Ο Γιώργος Φλωρίδης τον ξεπέρασε στην προσπάθεια του να μαζέψει τις αρνητικές εντυπώσεις που άφησε η πρώτη μέρα της δίκης για τα Τέμπη στη Λάρισα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ξεκίνησε από το πρωί της Τρίτης και πήρε σβάρνα τα ΜΜΕ. Ραδιόφωνο ΣΚΑΙ, Αντέννα και δημόσια τηλεόραση έχοντας απέναντί του εκτός από την αντιπολίτευση και υπουργούς και βουλευτές της δικής του παράταξης.

Και από ότι μαθαίνουμε χρειάστηκε και η παρέμβαση του Μαξίμου για να σταματήσουν οι «γαλάζιες» επιπλήξεις εναντίον των κυβερνητικών χειρισμών στην υπόθεση.

