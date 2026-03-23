Η πρόταση που παρουσίασε ο πρώην πρωθυπουργός στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως είναι λογικό, όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει οι υπόλοιποι περιφερειακοί πόλεμοι και ειδικά αυτός στην Ουκρανία.

Πριν από λίγες ημέρες, από την Αλεξανδρούπολη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε μια πρόταση για το ουκρανικό που εξαιτίας του Ιράν, δεν «φωτίστηκε» όσο θα έπρεπε. Και έχει ενδιαφέρον, λένε οι συνεργάτες του, διότι συνδυάζει:

Α) Πολυδιάστατη Εξωτερική Πολιτική με Ευρωπαϊκό ρόλο στην ειρήνη και άνοιγμα των διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία.

Β) Την ανάγκη κινητοποίησης των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου στην πρώτη γραμμή διαμόρφωσης θέσεων. Διότι είναι αναγκαίο σε μία περίοδο που διαμορφώνεται από τη Γερμάνια και Πολωνία μια συμμαχία με τις χώρες τις Σκανδιναβίας και της Βαλτικής.

Ενδιαφέρον, έχουν τα στοιχεία της πρότασης:

- Άμεση κατάπαυση πυρός με καμία de jure αναγνώριση αλλαγής συνόρων δια της βίας

- Ευρωπαϊκή προοπτική για Ουκρανία

- Σαφή θέση ότι Ουκρανία δεν θα μπει ΝΑΤΟ

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές, η πρόταση αυτή του Αλέξη Τσίπρα για την Ουκρανία, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προτάσεων του για τις δραστικές αλλαγές που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής, Άμυνας και Ασφάλειας, με σημαντικότερα προτάγματα τα ακόλουθα:

Σύγκληση των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου στην Κρήτη, με σκοπό τη:

- Διαμόρφωση κοινής πρότασης από ευρωμεσογειακές χώρες και άλλες χώρες της Ένωσης προκειμένου να καταστεί επιχειρησιακό το άρθρο 42.7, δηλαδή η ρήτρα Αμοιβαίας Άμυνας της Συνθήκης της Λισαβόνας.

- Μετεξέλιξη της ισπανικής πρότασης για μια Κοινή Πολιτική Άμυνας, με βάση την ειρήνη και το Διεθνές Δίκαιο, που θα ενσωματώνει τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό στις ευρωτουρκικές θέσεις.

Α.Γ.