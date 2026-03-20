Ζητάει από τους προέδρους ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς να συζητήσουν μαζί του «παράλληλα με το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ»!

Χωρίς ...αποδέκτες αναμένεται να είναι η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη προς τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς να συμμετάσχουν σε στρογγυλό τραπέζι μαζί του με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί» στο περιθώριο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ!

Και όχι απλώς μόνο γιατί ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτείται την επόμενη εβδομάδα και ο νέος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς δεν θα έχει προλάβει να αναλάβει.

Αλλά και γιατί με την επιστολή είναι σαν να υποτιμά τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, χρησιμοποιώντας τους ως φολκλόρ στο Συνέδριο του κόμματός του και μάλιστα όταν το Συνέδριο θα αποφασίσει "αυτόνομη κάθοδο" του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το εκλογικό μέτωπο που προτείνουν έως σήμερα Φάμελλος και Χαρίτσης.

Αυτό τουλάχιστον πιστεύουν οι δυο πρόεδροι -και κανείς δεν θα τους δώσει άδικο!

Β.Σκ.