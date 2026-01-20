...Τόσο από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών αξιών όσο και από αυτή της εξωτερικής πολιτικής.

Σήμερα ο Αλέξης Χαρίτσης επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για την κατάσταση των Κούρδων της Συρίας. Οι Κούρδοι δέχονται την επίθεση των δυνάμεων της ισλαμιστικής κυβέρνησης του αλ Σάρα και απειλούνται με εθνοκάθαρση. Υπενθυμίζεται ότι οι Κούρδοι μαχητές νίκησαν του τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, καταβάλλοντας βαρύ φόρο αίματος. Τώρα κινδυνεύουν με εθνοκάθαρση, αφού η Αμερική τους «άδειασε».

Ο Χαρίτσης ζήτησε από τον Γεραπετρίτη να ασκήσει η κυβέρνηση κάθε δυνατή πίεση στην ΕΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας για να προστατευτεί ο κουρδικός πληθυσμός της Συρίας. Εν προκειμένω, ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ έδειξε αντανακλαστικά τόσο από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών αξιών όσο και από αυτή της εξωτερικής πολιτικής.

Γ.Α.