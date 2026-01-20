Υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ αρνούνται να καταδικάσουν δημοσίως τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Η κυβέρνηση, μέσω του εκπροσώπου της Παύλου Μαρινάκη, εξέφρασε την αντίθεσή της με τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Σωστή και θετική κίνηση αν σκεφτεί κανείς τις αντιδράσεις της ΝΔ όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου καταργούσε την απαγόρευση των αμβλώσεων στις αρχές της δεκαετίας του ΄80.

Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα ωστόσο χθες δεν έβρισκαν υπουργούς και εκπροσώπους της ΝΔ να τοποθετηθούν επί του θέματος. «Έχουμε και ψηφοφόρους με αυτές τις απόψεις, θέλουμε στις εκλογές τις ψήφους της», έλεγαν.

Ίσως και γι' αυτό ο Παύλος Μαρινάκης βγήκε αμέσως με κατηγορηματική θέση, για να αποτρέψει δημόσιες δηλώσεις «γαλάζιων» υπέρ των αμβλώσεων...

Β.Σκ.