Το 84% του βάρους της λιτότητας επιβλήθηκε στη διάρκεια των δυο πρώτων.

Για μια ακόμα φορά η Μαρία Καρυστιανού επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς της ότι «το τρίτο μνημόνιο ήταν το χειρότερο».

Ανατρέξαμε στα επίσημα στοιχεία, εκείνα που δεν αμφισβητεί κανείς, και να τι δείχνουν:

-Το τρίτο μνημόνιο μεταξύ 2015 και 2019 οδήγησε σε δημοσιονομικές περικοπές και φόρους ύψους 8,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, έναντι 44 δισεκατομμυρίων για τα δύο προηγούμενα. Το 84 % του βάρους της λιτότητας επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων διεθνών οικονομικών προγραμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση εκείνο που η Μαρία Καρυστιανού καταφέρνει με τέτοιες τοποθετήσεις είναι να ενισχύει τα «επιχειρήματα» του Κ. Μητσοτάκη και του πάλαι ποτέ «αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου».

Β.Σκ.