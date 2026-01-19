Πιστεύει ότι μπορεί να κόψει τη δυναμική του Αλέξη.

«Ο πρωθυπουργός είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος με την κάθοδο της Καρυστιανού» μας έλεγε χθες εκ των κορυφαίων υπουργών.

Πρώτον γιατί θεωρεί ότι το κόμμα της θα κόψει ψηφοφόρους από το κόμμα Τσίπρα καθώς θεωρεί τον πρώην πρωθυπουργό τον πιο επικίνδυνο αντίπαλό του.

Δεύτερο, γιατί εκτιμά πως πολλά κόμματα πέριξ του 10-12% εξασφαλίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ΝΔ ακόμα και αν είναι μακριά από ποσοστά αυτοδυναμίας.

Και τρίτο, γιατί πιστεύει ότι όσο υψηλό ποσοστό και αν συγκεντρώσει η Καρυστιανού δεν αποτελεί ουσιαστικό κίνδυνο για τον ίδιο.

Αυτά μας πει ο εκ των κορυφαίων υπουργών και από το μέρος του πρωθυπουργού πολύ λογικά μας ακούγονται...

Β.Σκ.