Και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, εν αντιθέσει με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, καθίσταται οικονομικά βιώσιμος!

Διαψεύδει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με κατηγορηματικό τρόπο πως πωλείται, λόγω οικονομικών λόγων, το κτίριο της Κουμουνδούρου.

Αρμόδιες πηγές του κόμματος σημειώνουν στη στήλη πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα σεντς στις τράπεζες, εν αντιθέσει με το πάνω από ένα δισ. που χρωστούν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Και πως με τις εθελούσιες που προγραμματίζονται στα μέσα ενημέρωσης σε λίγους μήνες θα ισοσκελιστούν και εκεί τα έσοδα και τα έξοδα, ενώ θα πληρωθούν ή θα ρυθμιστούν και όλα τα χρέη.

Υγιές κάτι τέτοιο εφόσον συμβεί, αν και μας κάνει εντύπωση πώς οι τράπεζες όταν προ μηνός ζήτησε ο Σ. Φάμελλος ένα δάνειο για να ρυθμίσει τα χρέη στα μέσα οι τράπεζες του το αρνήθηκαν.

Προφανώς γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ τους ασκεί κριτική και ενοχλεί, εν αντιθέσει με άλλους που τους κάνουν όλα τα χατήρια...

Β.Σκ.