Ποιοι ήταν και τι συζητούσαν...

Με δεδομένη τη σημερινή παρουσίαση της «Ιθάκης» και της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στα πέριξ της πόλης γίνονται διάφορες «ζυμώσεις» ανάμεσα σε πρόσωπα που προέρχονται από την όλη Κεντροαριστερά.

Το βράδυ της Παρασκευής, ένας αναγνώστης μας από τη συμπρωτεύουσα, εντόπισε σε γνωστό ουζερί του κέντρου μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα. Αποτελούνταν από τον Διονύση Τεμπονέρα και επιφανείς βορειοελλαδίτες, όπως τον πρώην βουλευτή και υφυπουργό, Χάρη Τσιόκα, το νυν στέλεχος της Νέας Αριστεράς και πρώην γραμματέα της νομαρχιακής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αμπατζή, το πρώην στέλεχος της ΔΗΜΑΡ, Βαγγέλης Ζαρκάδης, τον αρχαιολόγο Κώστα Βουδούρη και τον γραμματέα της νομαρχιακής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ, Μάνος Γαβριηλίδης.

Και αν οι συγκεκριμένοι προέρχονται από την ευρύτερη Αριστερά, εντύπωση του προκάλεσαν οι πρώην πασόκοι της παρέας. Πιο συγκεκριμένα, ήταν ο Κώστας Μπογδάνος, πρώην γραμματέας της νομαρχιακής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ και τα παλιά στελέχη της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, Αντώνη Ελευθεριάδης και Πάνος Δαδούδης.

Από τα λίγα που κατάφερε να ακούσει ο αναγνώστης μας, συζητούσαν για την ανάγκη ριζικής ανασυγκρότησης του χώρου και όχι για τη «συγκόλληση» των υπαρχόντων σχημάτων.

Πιθανότατα, υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν το άκουσε ο μάρτυρας μας, το υποθέτουμε εμείς…

Α.Γ.