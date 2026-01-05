Ο... ταγματάρχης που υποδύθηκε ο Χρήστος Βαλαβανίδης – από την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή»!

Κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στην προσπάθειά τους να υπερασπιστούν την ατυχέστατη –επιεικώς– δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καταφεύγουν σε επιχειρηματολογία που δύσκολα μπορεί να την πάρει κάποιος στα σοβαρά.

Ο Μάκης Βορίδης, για παράδειγμα, έγραψε για τον «κομμουνιστή δικτάτορα» Νίκολας Μαδούρο. Και κάπως έτσι, άρχισαν να κοιτάζονται μεταξύ τους με απορία οι κομμουνιστές σε αυτή τη χώρα, που έψαχναν να βρουν κάτι το κομμουνιστικό στον ηγέτη της Βενεζουέλας.

Φανταζόμαστε ότι την ίδια αντίδραση θα είχαν και οι δικτάτορες με τους οποίους συναλλάσσεται μια χαρά η ελληνική κυβέρνηση, στρώνοντάς τους κόκκινα χαλιά όταν επισκέπτονται τη χώρα μας.

Η αλήθεια είναι ότι από τον Μάκη Βορίδη περιμέναμε κάτι καλύτερο και όχι επιχειρήματα που θυμίζουν τον ταγματάρχη «Φον Κανάρη» –που υποδύθηκε ο Χρήστος Βαλαβανίδης– από την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή».

Α.Γ.