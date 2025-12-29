Στην Κουμουνδούρου -και όχι μόνο- θα ήθελαν πολύ αυτές οι «επαναστατικές προτάσεις» να είναι σαν ορισμένες πολιτικές που ο Ραγκούσης εφάρμοσε ως υπουργός, όπως η δι@ύγεια και ο Καλλικράτης.

Έτοιμος να καταθέσει πέντε προτάσεις προς την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες ο ίδιος τιτλοφορεί ως «5 μικρές -συνεξαρτώμενες- επαναστάσεις για να πάμε στην επόμενη Ελλάδα», είναι ο Γιάννης Ραγκούσης.

Την Τρίτη, αναμένεται να στείλει προς τον Σωκράτη Φάμελλο και τα μέλη του οργάνου το εισαγωγικό κείμενο και με την «αυγή» του νέου έτους, το πρώτο και στη συνέχεια τα υπόλοιπα κείμενα.

Η δουλειά αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, για την παραγωγή νέων ιδεών κι εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών που «φούντωσε» η σημαντική δημόσια συζήτηση για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης.

Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια προγραμματική δουλειά που ο Ραγκούσης θέλει να απευθύνεται στο σύνολο του προοδευτικού κόσμου κι όχι μόνον στα στενά κομματικά όρια του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, είναι έτοιμος να δεχθεί τις παρατηρήσεις και να ακούσει τις αντίθετες γνώμες των συντρόφων του, όμως, μέσα στα πλαίσια του εφικτού και του ρεαλιστικού. Μην ξέχνάμε, άλλωστε, ότι είχε καταψηφίσει το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από μερικούς μήνες στη ΔΕΘ, καθώς θεωρούσε ορισμένες προτάσεις «μη ρεαλιστικές».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Κουμουνδούρου -και όχι μόνο- θα ήθελαν πολύ αυτές οι «επαναστατικές προτάσεις» να είναι σαν ορισμένες πολιτικές που ο Ραγκούσης εφάρμοσε ως υπουργός, όπως η δι@ύγεια και ο Καλλικράτης, αλλά και ο νόμος για το «δίκαιο του εδάφους», ώστε να αποδίδεται η ελληνική ιθαγένεια στα παιδιά νόμιμων μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή τα οποία είναι της «ημετέρας παιδείας μετέχοντες».

Α.Γ.