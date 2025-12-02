Ο Πούτιν άφησε τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ να τον περιμένουν στο Κρεμλίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε στη Μόσχα τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ προκειμένου να συναντήσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όμως ο Ρώσος πρόεδρος τους άφησε να τον περιμένουν στο Κρεμλίνο.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία έφτασε στο Κρεμλίνο, όπου σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία επρόκειτο να συναντηθεί με τον Πούτιν μετά τις 17:00 (ώρα Μόσχας). Αλλά ο Ρώσος πρόεδρος δεν ήταν εκεί. Περίπου στις 18:00 ολοκλήρωνε την ομιλία του στο επενδυτικό φόρουμ και μετά βρήκε χρόνο να μιλήσει σε δημοσιογράφους, στους οποίους μεταξύ άλλων δήλωσε: «Δεν πρόκειται να πολεμήσουμε με την Ευρώπη, αλλά εάν η Ευρώπη θέλει να μας πολεμήσει, είμαστε έτοιμοι τώρα».

Το Κρεμλίνο είχε αναφέρει πως το σημερινό πρόγραμμα του Πούτιν είναι ιδιαίτερα φορτωμένο. Όμως, σημειώνει το CNN, το να αφήνει αντιπροσωπείες να περιμένουν και να προγραμματίζει άλλες υποχρεώσεις είναι τακτικές που έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν ο Ρώσος ηγέτης, με στόχο να έχει το «πάνω χέρι» σε διαπραγματεύσεις.