Μήπως νιώθει την ανάγκη να απαντήσει κανένας πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ;

Το ερώτημα είναι κάτι περισσότερο από εύλογο. Γίνεται ακόμα πιο εύλογο αν συνυπολογίσει κανείς ότι η επικεφαλής εγκληματολογικών ερευνών της ΕΛΑΣ που ερευνούσε κατά προτεραιότητα τη δολοφονία Καραϊβάζ, αποδείχθηκε πως παρακολουθούνταν «συμπτωματικά» και από το Predator.

Η Πηνελόπη Μηνιάτη, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στη δίκη των υποκλοπών είπε και κάτι ακόμα πιο σοκαριστικό, ότι έλαβε απειλητικό μήνυμα: «Έλεγε [το μήνυμα] ότι υπάρχει συμβόλαιο θανάτου σε βάρος μου, 19 σφαίρες, ότι θα έχω την τύχη των [δολοφονημένων] Καραϊβάζ και Γκιόλια. Μου έλεγε [το μήνυμα] να λέω ότι οι δράστες θα έχουν πάντα τρόπο να ξεφεύγουν».

Η μάρτυρας ωστόσο είπε και πολλά άλλα, μεταξύ των οποίων ότι είχε στο κινητό της απόρρητες πληροφορίες για την υπόθεση Καραϊβάζ και ότι ενημέρωνε τον αρχηγό της ΕΛΑΣ Μιχάλη Καραμαλάκη για κάθε επείγουσα εξέλιξη, ο οποίος επίσης έγινε στόχος του Predator. Και ότι το Μάιο του '22 αποστρατεύθηκε κατά την εκτίμησή της επειδή δεν δεχόταν παρεμβάσεις στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ν.Α.