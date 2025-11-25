Μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκε η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Με ανακοίνωσή του, ο εκδοτικό οίχος Gutenberg έκανε γνωστό ότι η Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες!

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει πως «Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας.

Ευχαριστούμε θερμά το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του!

Η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας.

Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας.

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη»!