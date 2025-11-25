Τα δυο μέτρα και τα δυο σταθμά- Πώς Μαξίμου και «ακροκεντρώοι» δημοσιογράφοι γλύφουν εκεί που ...φτύνουν!

«Ο Τσίπρας τα ρίχνει στους συνεργάτες του» επιμένουν κυβερνητικά non paper και «ακροκεντρώοι» δημοσιογράφοι, που εδώ και επτά χρόνια έχουν ξεχάσει τι εστί κριτική στην κυβέρνηση και σε κάθε είδους εξουσία. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ με το γιατί κάνει αυτοκριτική -και μάλιστα αυστηρή- ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, ανεξαρτήτως αν κάποιος συμφωνεί με αυτή ή δεν τη θεωρεί επαρκή.

Θα αναρωτηθούμε όμως:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλαμβάνει ως πρωθυπουργός τις ευθύνες;

Για παράδειγμα: Σε ποιους έριξε την ευθύνη για τις υποκλοπές; Ο σταθμάρχης ήταν ο υπεύθυνος για την τραγωδία των Τεμπών; Ο ίδιος δεν είχε ακούσει τίποτε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δεν τον ενημέρωσε γι΄ αυτό ούτε ο εκδιωχθείς πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που τον προσέλαβε σύμβουλό του;

Κατά τα λοιπά έχει ενδιαφέρον με πόση ...στοργή υπερασπίζονται τον Βαρουφάκη, τον Κασσελάκη, τον Πολάκη και τον Παππά από τις επιθέσεις του κακού Τσίπρα! Μοιάζουν να γλύφουν εκεί που φτύνουν!

ΥΓ: Αν για κάτι μπορεί να εγκαλείται ο Α. Τσίπρας είναι γιατί κράτησε κάποιους εξ αυτών τόσο καιρό στην κυβέρνηση και το κόμμα!

Β.Σκ.