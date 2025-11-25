Η στήλη σας ενημέρωσε την Κυριακή το πρωί (ΕΔΩ) ότι είχαν τυπωθεί 25.000 βιβλία του Αλέξη Τσίπρα και είχε δοθεί εντολή να πωληθούν άλλες 10.000!
Η ζήτηση όμως ξεπέρασε κάθε προσδοκία και έτσι ο εκδοτικός οίκος Gutenberg έδωσε εντολή για εκτύπωση άλλων 15.000 βιβλίων.
Αισίως δηλαδή η «Ιθάκη» έφτασε τα 50.000 αντίτυπα, γεγονός πρωτοφανές για πολιτικό βιβλίο στη χώρα μας.
Ο εκδότης μάλιστα αναζητά χαρτί στο εξωτερικό προκειμένου να τυπώσει και άλλα βιβλία.
Η «Ιθάκη» έγινε ήδη το βιβλίο της χρονιάς, best seller της χρονιάς από τη στιγμή που μπήκε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων!
ΥΓ: Ίσως έτσι εξηγείται και η αντίδραση από το παλαιό αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Από τον τρόπο που απλοί πολίτες αγκαλιάζουν το βιβλίο!
Β.Σκ.