Αναζητείται χαρτί από το εξωτερικό για νέες εκδόσεις του βιβλίου.

Η στήλη σας ενημέρωσε την Κυριακή το πρωί (ΕΔΩ) ότι είχαν τυπωθεί 25.000 βιβλία του Αλέξη Τσίπρα και είχε δοθεί εντολή να πωληθούν άλλες 10.000!

Η ζήτηση όμως ξεπέρασε κάθε προσδοκία και έτσι ο εκδοτικός οίκος Gutenberg έδωσε εντολή για εκτύπωση άλλων 15.000 βιβλίων.

Αισίως δηλαδή η «Ιθάκη» έφτασε τα 50.000 αντίτυπα, γεγονός πρωτοφανές για πολιτικό βιβλίο στη χώρα μας.

Ο εκδότης μάλιστα αναζητά χαρτί στο εξωτερικό προκειμένου να τυπώσει και άλλα βιβλία.

Η «Ιθάκη» έγινε ήδη το βιβλίο της χρονιάς, best seller της χρονιάς από τη στιγμή που μπήκε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων!

ΥΓ: Ίσως έτσι εξηγείται και η αντίδραση από το παλαιό αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Από τον τρόπο που απλοί πολίτες αγκαλιάζουν το βιβλίο!

Β.Σκ.