Best seller ...πριν καν κυκλοφορήσει η «Ιθάκη»!

Είχε δίκιο τελικά ο εκδότης του Gutenberg Κωνσταντίνος Δαρδανός όταν δήλωνε («Παραπολιτικά 90,1») πως τέτοιες προπαραγγελίες που γίνονται για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είχαν να υπάρξουν από την εποχή των πρώτων βιβλίων για τον ...Χάρι Πότερ!

Η Στήλη μπορεί να αποκαλύψει σήμερα πως ο Gutenberg είχε δώσει εντολή αρχικά να τυπωθούν 15.000 βιβλία.

Εν συνεχεία και μπροστά στη μεγάλη ζήτηση δόθηκε εντολή και τυπώθηκαν επιπλέον και άλλα 10.000 βιβλία.

Στο τέλος της εβδομάδας όμως και ενώ η ζήτηση συνεχιζόταν δόθηκαν εντολή να τυπωθούν ακόμα 10.000 βιβλία!

Η «Ιθάκη» δηλαδή έγινε το μπεστ σέλλερ της χρονιάς πριν καν τοποθετηθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

Β.Σκ.