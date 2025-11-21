Να γίνει πριν δημιουργηθεί κόμμα Τσίπρα, να μην μπει σε ψηφοφορία η πρόταση του Χ. Δούκα για αποκλεισμό μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ προγραμματίζεται για το τέλος Μαρτίου αλλά μπορεί να γίνει νωρίτερα αν φανεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος εκείνη την περίοδο ή λίγο μετά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, στην Χ. Τρικούπη δεν θα ήθελαν μια τέτοια εξέλιξη να επισκιάσει και να επηρεάσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Δεν θα ήθελαν, επίσης, να πρωταγωνιστήσει ο Χάρης Δούκας με την πρότασή του για απόφαση μη κυβερνητικής συνεργασίας με τη ΝΔ, σε επίπεδο συνεδρίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναζητείται φόρμουλα που θα αποτρέψει μια τέτοια ψηφοφορία προτάσσοντας την επικύρωση του στόχου «η ΝΔ στην αντιπολίτευση, ο Ν. Ανδρουλάκης πρωθυπουργός».

Τ.Τε.