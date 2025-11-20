Οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι η πρέσβειρα των ΗΠΑ αρέσει.

Από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην Αθήνα, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή κινητικότητα, τρέχουν δημοσκοπήσεις για να αποτυπώσουν τη δημοφιλία της Αμερικανίδας πρέσβειρας, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι κερδίζει το ελληνικό κοινό.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, έχει απήχηση ακόμη και σε νεαρές ηλικίες, ειδικά σε νέες γυναίκες.

Μέχρι τώρα, οι πρέσβεις των ΗΠΑ στην Αθήνα δεν είχαν υψηλή δημοτικότητα και ούτε καν γίνονταν τέτοιες μετρήσεις. Με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ αλλάζουν πολλά και αυτό είναι ήδη ορατό.

