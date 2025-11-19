Στερνή μου γνώση... Κίμπερλι.

Αλλαγή συναισθήματος ενδεχομένως και μία μικρή δόση «διπλωματικής άνοιας» φαίνεται πως έχει πιάσει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Γιατί πώς αλλιώς εξηγείται το γεγονός ότι από το «τεμπέληδες» και «τζαμπατζήδες» το 2015 (έτσι είχε πει η Κίμπερλι τους Έλληνες) φτάσαμε στο «Hello Ελλάδα» και «Προς τον λαό της Ελλάδας: ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή. Είμαι εδώ για να εργαστώ σκληρά, να ενισχύσω τη φιλία» και άλλα τέτοια... όμορφα λόγια, τα μεγάλα που λέει και το τραγούδι....

Το 2015, όταν ήταν παρουσιάστρια στο Fox News, η Γκίλφοϊλ - η ίδια η Κίμπερλι που χαμογελά κάτω από τον αττικό ουρανό τώρα- μάς είχε περιγράψει ως «τεμπέληδες» και «υπερβολικά εξαρτημένους από την κυβέρνηση».

Τότε, μετά το δημοψήφισμα του 2015 και την «επιχείρηση διάσωσης» της Ελλάδας είχε πει με ένα τραμπικό, παραστατικό ύφος τα εξής: «Κανείς δεν συμπαθεί τους τζαμπατζήδες. Δεν έχει σημασία αν έφτιαξες καλό γιαούρτι. Δεν με νοιάζει».

Και δεν σταμάτησε εκεί. «Πάρτο απόφαση. Σήκω το πρωί. Πήγαινε στη δουλειά σου... Συνταξιοδοτείστε πολύ νωρίς. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Έχετε, ας πούμε, πολιτικούς που δίνουν ανεξέλεγκτες υποσχέσεις, αγοράζοντας ψήφους με δικαιώματα που δεν μπορούν να υποστηρίξουν».

Ούτε και εδώ σταμάτησε. «Κανείς δεν τους τιμωρεί» όπως όταν ένας «σκύλος κατουράει στο χαλί» είχε πει τότε η Κίμπερλι για τους Έλληνες. Στερνή μου γνώση...Κίμπερλι.

Αλλά τα πράγματα άλλαξαν και η Κίμπερλι έγινε πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και υπόσχεται συνεργασίες και αμίμητη φιλία, ενώ δεσμεύεται να γίνει μέρος του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου στις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας, ως άλλη υποψήφια σε διαγωνισμούς ομορφιάς που εύχεται «παγκόσμια ειρήνη»...

Ερώτηση: Στα πόσα χρόνια παραγράφεται η προσβολή ενός λαού;