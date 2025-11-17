Στο στούντιο της εκπομπής «Συνδέσεις» για να επιβραβεύσει τον Π. Μαρινάκη και τον Γ. Παπαδόπουλο.

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων Κατερίνα Δούκα και Κώστα Παπαχλιμίντζου θα απαντήσει αύριο το πρωί ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης. Είναι μια εκπομπή που μεταφέρθηκε από την πρωινή ζώνη της ΕΡΤ1 στο Ertnews φέτος, ξεκινώντας μάλιστα νωρίτερα, στις 05:00 το πρωί, με πρωτοβουλία του προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου που έχει τη στήριξη του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Παύλου Μαρινάκη.

Με την παρουσία του στο στούντιο της εκπομπής «Συνδέσεις» ο Κ. Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει την εμπιστοσύνη του στον Π. Μαρινάκη ο οποίος θα θέσει υποψηφιότητα στο βόρειο τομέα της Β Αθήνας στις επόμενες εκλογές. Και θα επιδοκιμάσει στην πράξη την κουλτούρα διοίκησης της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Μ.Ξ.