Οποιος θελήσει να παραστεί στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα θα πρέπει να το ξανασκεφτεί.

Η «Ιθάκη» θα παρουσιαστεί στις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς, που έχει μεγάλη χωρητικότητα, χωρίς να σταλούν προσκλήσεις. Αν δεν υπήρχε τόση επιθετικότητα από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αυτονόητη θα ήταν η παρουσία στην εκδήλωση στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είτε διατηρούν καλή προσωπική σχέση μαζί του (πχ ο Γ. Παπανδρέου) είτε έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου όλων των προοδευτικών δυνάμεων (πχ ο Χ. Δούκας). Πόσο μάλλον στελεχών, όπως ο Χ. Καστανίδης ή ο Θ. Μαργαρίτης που εκφράζουν την αριστερή πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ.

Όμως, τίποτα τέτοιο δεν θεωρείται αυτονόητο για την Χαριλάου Τρικούπη. Η στήλη πληροφορείται ότι, αντίθετα, θεωρείται δεδομένο ότι καμία και κανένας από το ΠΑΣΟΚ δεν θα βρίσκεται εκεί. Αν προκύψει κάτι διαφορετικό, θα ληφθεί υπόψη - με την κακή έννοια...

Τ.Τε.