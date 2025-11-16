Και με όνομα-έκπληξη η γιορτή για την αλλαγή του χρόνου;

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Κωστή Μαραβέγια για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων.

Το δέντρο, που προέρχεται από τη Βυτίνα, θα φωταγωγηθεί -πάντα καιρού επιτρέποντος- την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ενώ μια εβδομάδα νωρίτερα, την προσεχή Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσει η φωταγώγηση των δρόμων της πρωτεύουσας.

Ο Κωστής Μαραβέγιας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης και παρουσιαστής, με το Φάρο, τη Λόλα, το Φίλα με ακόμα και τόσες άλλες επιτυχίες, είναι σαφώς μια πολύ καλή επιλογή για τον Δήμο της πρωτεύουσας, που θα χαρίσει κέφι και ποιότητα στη γιορτή.

Όσο για το ποιοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν στη γιορτή για την αλλαγή της ώρας;

Κρατήστε μόνο πως ο δήμαρχος Χάρης Δούκας προσπαθεί να φέρει όνομα-έκπληξη, που θα συζητηθεί πολύ...

