Ένα χυδαίο email του παιδόφιλου Τζ. Επστάιν τον φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Ο Τομ Μπάρακ, επιχειρηματίας, είναι προσωπικός φίλος του Ντ. Τραμπ και με αυτή την ιδιότητα τοποθετήθηκε ως πρέσβης στην Άγκυρα για να συμβάλει στην αποκατάσταση των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.

Είναι εξαιρετικά δραστήριος και κινείται σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής, έχοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του Αμερικανού προέδρου.

Η αποκάλυψη των email του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζ. Επστάιν τον εκθέτει. Σε ένα από αυτά (Μάρτιος 2016) ο Τζ. Επστάιν απευθύνεται στον Τομ Μπάρακ, γράφοντας: «send photos of you and child. - make me smile.» («στείλε φωτογραφίες εσένα και παιδιού - κάνε με να χαμογελάσω»).

Διπλωματικές πηγές δεν αποκλείουν το σκάνδαλο Επστάιν να προκαλέσει πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ.

Ε.Σ.