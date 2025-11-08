Τα τηλεφωνήματα στην Αμαλίας για προσκλήσεις! - Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται το πάνελ της παρουσίασης!

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου θα τοποθετηθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου οι εκδόσεις Gutenberg θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου στο θέατρο «Παλλάς», στο κέντρο της Αθήνας.

Και ενώ οι διοργανωτές προβληματίζονταν για το πώς θα γεμίσει ο -πολύ μεγάλος για παρουσίαση βιβλίου- χώρος, βρίσκονται ενώπιον μιας μεγάλης έκπληξης: Τα αιτήματα για μια πρόσκληση για την παρουσίαση ξεπερνά κάθε προσδοκία!

Προσκλήσεις δεν υπήρχαν αλλά τώρα δεν αποκλείεται να υπάρχουν μπροστά στη μεγάλη ζήτηση -όλα δείχνουν ότι αν δεν ληφθούν μέτρα η παρουσίαση μπορεί να αποτελέσει ...συγκέντρωση υπέρ ενός κόμματος που δεν υπάρχει, τουλάχιστον ακόμα.

Τι άλλο όμως αναμένεται με πολύ μεγάλο μεγάλο ενδιαφέρον;

Ασφαλώς το πάνελ της παρουσίασης. Που επίσης θα αποστέλλει πολιτικά μηνύματα...

Β.Σκ.