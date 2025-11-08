Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου θα τοποθετηθεί στις προθήκες των βιβλιοπωλείων Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.
Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου οι εκδόσεις Gutenberg θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου στο θέατρο «Παλλάς», στο κέντρο της Αθήνας.
Και ενώ οι διοργανωτές προβληματίζονταν για το πώς θα γεμίσει ο -πολύ μεγάλος για παρουσίαση βιβλίου- χώρος, βρίσκονται ενώπιον μιας μεγάλης έκπληξης: Τα αιτήματα για μια πρόσκληση για την παρουσίαση ξεπερνά κάθε προσδοκία!
Προσκλήσεις δεν υπήρχαν αλλά τώρα δεν αποκλείεται να υπάρχουν μπροστά στη μεγάλη ζήτηση -όλα δείχνουν ότι αν δεν ληφθούν μέτρα η παρουσίαση μπορεί να αποτελέσει ...συγκέντρωση υπέρ ενός κόμματος που δεν υπάρχει, τουλάχιστον ακόμα.
Τι άλλο όμως αναμένεται με πολύ μεγάλο μεγάλο ενδιαφέρον;
Ασφαλώς το πάνελ της παρουσίασης. Που επίσης θα αποστέλλει πολιτικά μηνύματα...
Β.Σκ.