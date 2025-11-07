Συνεχίζει να χτίζει την δεξιά -έως ακροδεξιά- ατζέντα του ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Την ίδια ημέρα που ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε προγραμματίσει να μεταβεί στην Κρήτη και να εξαγγείλει μέτρα κατά της οπλοκατοχής ο Άδωνις Γεωργιάδης βγήκε να δηλώσει πως τάσσεται υπέρ της οπλοκατοχής.

Όπως ακριβώς και ο Βελόπουλος!

Το έχουμε επισημάνει και άλλη φορά- και δικαιωνόμαστε: Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας διαμορφώνει μια «δεξιά» -έως «ακροδεξιά» σε κάποια σημεία- ατζέντα, ενόψει και των εσωτερικών εξελίξεων στο κυβερνών κόμμα. Χωρίς να αμφισβητεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη έως ότου ο ίδιος αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Νέα Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτό είναι και οι δηλώσεις του υπέρ της οπλοκατοχής...

Β.Σκ.