Για τη συνέντευξη Σαμαρά!

Μεγάλη δυσαρέσκεια, πληροφορούμαστε, επικρατεί στο Μαξίμου για την ιδιοκτησία του Αντένα!

Ο λόγος οι γενικότερες αποστάσεις που αρχίζει να λαμβάνει από την κυβέρνηση ένας από τους πλέον υποστηρικτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς προς τον Μητσοτάκη.

Η δε συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά την Κυριακή το μεσημέρι φαίνεται να αποτελεί «αιτία πολέμου» για την ηγεσία της κυβέρνησης.

Προφανώς το ...σωστό για το Μαξίμου θα ήταν να θέλει ο Σαμαράς να δώσει συνέντευξη και να ...μην βρίσκει σταθμό να τη φιλοξενήσει!

Τ.Τε.