Υπέρ οι Ομπάμα, κατά οι Κλίντον.

Ο 34χρονος μουσουλμάνος Ινδοαμερικανός Ζ. Μαμντάνι, εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών, θα είναι, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, ο νικητής των αυριανών δημοτικών εκλογών στην Νέα Υόρκη.

Για τον Ντ. Τραμπ είναι ένας επικίνδυνος κομμουνιστής και γι αυτό, εφόσον εκλεγεί δήμαρχος, θα γίνει κεντρικό πρόσωπο στην αμερικανική πολιτική ζωή.

Ισως αυτός είναι ο λόγος που το κόμμα του, οι Δημοκρατικοί, δεν τον στήριξε με ομοθυμία. Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον, για παράδειγμα, βοήθησαν τον αντίπαλό του, Α. Κουόμο, ενώ ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προωθήσουν την υποψηφιότητα Μαμντάνι.

Συμβαίνουν και στις καλύτερες ξένες οικογένειες της κεντροαριστεράς...

Α.Σ.