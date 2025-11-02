Ούτε ναι, ούτε όχι.

Ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Κ.Καραμανλή, ανήκει στον στενό κύκλο συνομιλητών της Μαρίας Καρυστιανού.

Γι' αυτό και προκάλεσε θόρυβο μια ανάρτησή του με την οποία περιγράφει ένα νέο κόμμα, «Το Κύμα», που -όπως το σκιαγραφεί- θα προκύψει μέσα από την αυτοοργάνωση πολιτών που αγωνιούν για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και θα καλέσουν την Μαρία, η οποία έχει πει ότι θα ήθελε να στηρίξει κάτι «νέο» και «καθαρό».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, η ανάρτηση αυτή του Ν. Καραχάλιου δεν έγινε σε συνεννόηση με την πρόεδρο του συλλόγου πληγέντων «Τέμπη 2023».

Όμως, το όνομα «Κύμα» έχει συζητηθεί μεταξύ συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που ενδιαφέρονται για την εκδήλωση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας με σημαία την κάθαρση.

Α.Σ.