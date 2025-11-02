Γιατί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει το Συνέδριο «αφετηρία για τη νίκη του λαού απέναντι στη ΝΔ».

«Από τη Δευτέρα το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε εκλογική ετοιμότητα», διακήρυξε από τη Λάρισα ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το επικείμενο Συνέδριο ως «αφετηρία για τη νίκη του λαού απέναντι στη ΝΔ».

Είναι σαφές πως με το να θέσει το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αυξήσει την συσπείρωση του ΠΑΣΟΚ.

Και φυσικά να αποτρέψει τυχόν κριτική από τους «δελφίνους» και άλλους διαφωνούντες.

Αλλά ας περιμένουμε ολόκληρο τον σχεδιασμό του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα μέρος του οποίου θα πληροφορηθούμε τη Δευτέρα, με την ομιλία του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ)...

Β.Σκ.