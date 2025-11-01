Η Α. Διαμαντοπούλου και ο Χ. Δούκας σε εκδήλωση με συντονιστή τον Αντ. Παπαγιαννίδη.

Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα συμμετέχουν σε εκδήλωση για τον τουρισμό την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στο Σεράφειο Γυμναστήριο, στην οδό Πειραιώς.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στα ελληνικά, με ταυτόχρονη διερμηνεία για τους ομιλητές από το εξωτερικό. Την συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη της Αννας Διαμαντοπούλου. Τίτλος της ημερίδας είναι: «Τουρισμός: Πραγματικά προβλήματα και μύθοι».

Επειδή Διαμαντοπούλου και Δούκας εκφράζουν τις δυο ψυχές του ΠΑΣΟΚ, όπως οι ίδιοι είχαν πει σε μια συζήτησή τους που αφέθηκε να διαρρεύσει, η κοινή παρουσία τους θα έχει ενδιαφέρον. Πόσο μάλλον όταν συντονιστής θα είναι ο δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης που μετέχει στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Α.Σ.