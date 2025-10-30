Πριν κληθούν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και θα επικαλεστούν το δικαίωμα της σιωπής.

Η καταψήφιση από τη ΝΔ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ που υιοθέτησε σύσσωμη η αντιπολίτευση για άμεση κλήτευση του Γ. Ξυλούρη (Φραπέ) και της Π. Σεμερτζίδου (τζάγκουαρ), αμέσως μετά την εξέταση του ΓΓ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Στρατάκου και πριν ξεκινήσουν οι καταθέσεις υπουργών, μπορεί να είναι μια «ψαγμένη» επιλογή.

Η βουλευτής βόρειου τομέα Β Αθήνας του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη θύμισε την «μεθόδευση Αγοραστού» την οποία είχε ζήσει στην Εξεταστική για τα Τέμπη, όταν άργησαν να καλέσουν τον πρώην περιφερειάρχη με αποτέλεσμα να έρθει στην Εξεταστική αφού του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, οπότε επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.

Η νομικός Μιλένα προέβλεψε ότι κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί και αυτή τη φορά.

Α.Σ.