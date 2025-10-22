Γιατί ο πρωθυπουργός δεν αναφέρει τίποτε για το ρόλο των Βρυξελλών;

Μπορεί η -ανεξήγητη πολιτικά- τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να προσελκύει τα φώτα της δημοσιότητας την παρούσα στιγμή είναι όμως σίγουρο πως σε σύντομο χρονικό διάστημα την επικαιρότητα θα απασχολήσει η πρόταση για την Διάσκεψη για την Αν. Μεσόγειο.

Ένα από τα ερωτηματικά που υπάρχουν είναι γιατί ο πρωθυπουργός με την πρότασή του στη Βουλή δεν έκανε κουβέντα για συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διάσκεψη.

Είπαμε, αμερικάνικη η πρωτοβουλία, μπορεί όμως να μην χωρά καν η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ας περιμένουμε όμως τις λεπτομέρειες...

Β.Σκ.