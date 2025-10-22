Η απουσία του Στ. Κασελάκη στις ΗΠΑ για δύο εβδομάδες έχει ενοχλήσει βουλευτές και στελέχη.

Πριν αναχωρήσει για την Αμερική, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασελάκης σε συζήτηση με τους βουλευτές του κόμματός του είχε ενημερώσει ότι θα λείψει για δύο εβδομάδες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Παρόλα αυτά, μετά τη δημοσιοποίηση της ανταλλαγής sms με την αντιπρόεδρο του κόμματος Θ. Τζάκρη σε κακό κλίμα, βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας επικοινώνησε με τη στήλη για να μεταφέρει ότι τώρα έμαθε ότι ο Στ. Κασελάκης βρίσκεται στις ΗΠΑ, ότι είναι αδιανόητο να λείπει τόσο καιρό στο εξωτερικό σε μια τόσο κρίσιμη πολιτική συγκυρία, ότι πολλά στελέχη ανησυχούν για την πορεία του κόμματος.

Επειδή συνεργάτης του Στ. Κασελάκη διευκρινίζει ότι ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας είχε ενημερώσει τους βουλευτές για το ταξίδι του, το σημειώνουμε διαπιστώνοντας ότι το κλίμα είναι, τελικά, χειρότερο από όσο νομίζαμε.

Α.Σ.