Η απουσία του Στ. Κασελάκη στις ΗΠΑ έγινε γνωστή στους περισσότερους από τα sms του με την Θ. Τζάκρη που δημοσιοποιήθηκαν.

Ούτε οι δημοσκοπήσεις είναι ενθαρρυντικές ούτε η πρόσβασή τους στα ΜΜΕ είναι εύκολη. Δεν έχουν λόγους στο Κίνημα Δημοκρατίας να αισιοδοξούν αυτή την περίοδο, πόσο μάλλον όταν βγαίνουν στη φόρα τα μηνύματα που ανταλλάσσουν ο πρόεδρος Κασσελάκης με την αντιπρόεδρο Τζάκρη και τα οποία δείχνουν, το λιγότερο, ψυχρότητα.

Όπως πληροφορείται η στήλη, οι περισσότεροι δεν γνώριζαν ότι ο Στέφανος Κασελάκης βρίσκεται στις ΗΠΑ και κάποιοι αναρωτιούνται μήπως έχει κάνει και άλλες φορές υπερατλαντικό ταξίδι χωρίς να το πάρουν χαμπάρι.

Μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Δημοκρατίας μετέφερε στη στήλη ανησυχία για αποσυσπείρωση ή και για κάτι ακόμη χειρότερο ...

Α.Σ.