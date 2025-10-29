Επιστρέφει στο τέλος της εβδομάδας.

Με δικά του έξοδα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας βρίσκεται στις ΗΠΑ, μαζί με τον σύζυγό του, σε ένα 15ήμερο ταξίδι, για να δουν τις οικογένειές τους. Παράλληλα, ο Στέφανος Κασελάκης κάνει διάφορες επαφές με παράγοντες της ομογένειας, ενώ επικοινωνεί καθημερινά με συνεργάτες και στελέχη του κόμματός του ξεκινώντας στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων, είχε επαφές Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και σχεδιάζει μια πρωτοβουλία για τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Στις 15 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στο Φανάρι, όπου θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Α.Σ.