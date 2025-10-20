70% του ν/σ για τα εργασιακά στήριξε το ΠΑΣΟΚ κατά τη ΝΔ - μόνο ό,τι απορρέει από ευρωπαϊκή οδηγία απαντά η Χαριλάου Τρικούπη.

«Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών» και «ναι» σε 70 από τα περίπου 100 άρθρα του» ν/σ Κεραμέως για εργασιακά (που διευκολύνει την 13ωρη εργασία) υποστηρίζει ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, για να δείξει ότι η αντιπολίτευση που ασκείται είναι προσχηματική.



Το ΠΑΣΟΚ απάντησε με οργισμένη ανακοίνωση κατακεραυνώνοντας την κυβερνητική πολιτική στα εργασιακά, ενώ από την Χ. Τρικούπη διευκρινίζουν ότι υπερψηφίστηκαν 42 από τα 97 άρθρα του ν/σπου συνδέονται με ευρωπαϊκή οδηγία.

Η «δημιουργική λογιστική» που εφαρμόζεται από το Μέγαρο Μαξίμου για να «διαβαστούν» με τον τρόπο που εξυπηρετεί τη ΝΔ οι ψηφοφορίες που γίνονται στη Βουλή, δημιουργεί δεύτερες σκέψεις σε κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τη στάση που θα κρατήσουν όταν έρθει η ώρα της ψήφισης των φοροελαφρύνσεων που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ.

