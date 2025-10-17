«Ενημερώθηκα από τα σάιτ - είχα προτείνει ανθρώπους που δεν συμμετέχουν».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, βρισκόταν στις Βρυξέλλες για τη συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών όταν ανακοινώθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη η σύνθεση των Γραμματειών της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου. Όπως εξήγησε μιλώντας στο Action 24, ενημερώθηκε από τα σάιτ και διαπίστωσε ότι τα πρόσωπα που είχε προτείνει δεν συμμετείχαν. Δηλαδή, δεν συμμετείχε σε κάποια προηγούμενη διαβούλευση, ούτε ειδοποιήθηκε από την Χαριλάου Τρικούπη για τις επιλογές.

Ο Χ. Δούκας δεν έκρυψε ότι «κάποιοι άνθρωποι στενοχωρήθηκαν» και, πιθανότατα, είχε κατά νου τον συνεργάτη του Χρήστο Πρωτόπαπα, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που αποκλείστηκε από τις Γραμματείες της ΚΟΕΣ, ενώ για δεκαετίες συμμετείχε στην προετοιμασία συνεδρίων, επί κάθε ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

Α.Σ.