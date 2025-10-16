Μετά την αποδοχή της σχετικής πρόσκλησης πραγματοποίησε και συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες του Dnews που αποκάλυψαν ότι ο Αντώνης Παπαγιαννίδης θα είναι στο επιστημονικό Συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα ο γνωστός δημοσιογράφος όταν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γ. Μελιγγώνη στη Ναυτεμπορική και ρωτήθηκε σχετικά είπε πως θα είναι στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού.

Όπως πρόσθεσε δέχθηκε τη σχετική πρόσκληση από δυο πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό και τα οποία εκτιμάει πολύ.

Μάλιστα έκανε γνωστό ότι μετά την αποδοχή της σχετικής πρόσκληση πραγματοποίησε και συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Μπ. Γ.