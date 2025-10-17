Διερευνητική συζήτηση σε αναζήτηση κοινού βηματισμού.

Έξω από την αίθουσα της ολομέλειας της Βουλής συναντήθηκαν τυχαία ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου και έπιασαν την κουβέντα. Όταν πέρασε ο Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον κάλεσε στην παρέα τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, συζήτησαν το ενδεχόμενο ανάληψης κάποιας κοινής πρωτοβουλίας στη Βουλή (όπως επαναφορά αιτήματος για σύσταση Προανακριτικής) αλλά σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο.

Άλλωστε, αν επρόκειτο για κάτι πιο σοβαρό, το βέβαιο είναι ότι δεν θα συζητούσαν τρεις πολιτικοί αρχηγοί μπροστά σε δεκάδες παρατηρητές.

Α.Σ.