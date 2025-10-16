Η συζήτηση ακούγεται ότι περιελάμβανε όλα τα καυτά ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας.

Πηγαδάκι έστησαν στη Βουλή Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τους δύο πιλότους αρχηγούς να τα λένε για αρκετή ώρα κοντά στην είσοδο της Ολομέλειας.

Στο πηγαδάκι προστέθηκε μετά από λίγη ώρα και ο Αλέξης Χαρίτσης, με τους τρεις τους να συνεχίζουν τη συζήτηση η οποία ακούγεται ότι περιελάμβανε όλα τα καυτά ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας.

Από το μενού της συζήτηση δεν έλειπε και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κάποιο «αυτί» να πιάνει ότι στο τραπέζι έπεσε και το σενάριο ανάληψης κοινής πρωτοβουλίας για το σκάνδαλο.

