«Δεν θα αποδεχθώ μείωση της δυνατότητάς μου να παρεμβαίνω». Με αυτή τη φράση απάντησε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, στον Γ. Κουβαρά, στην εκπομπή «Στο Κέντρο» (Ertnews), όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τις φήμες ότι θα τεθεί επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. «Εσείς τι λέτε;» αναρωτήθηκε διαβεβαιώνοντας ότι ισχύουν όλα όσα έχει πει για το πέρασμά του στην μεταπολιτική.

Μίλησε, πάντως, με θετικό τρόπο για το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «έχει αδικηθεί ιστορικά», ότι «πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με κατανόηση» και ότι είναι «το κατεξοχήν χρήσιμο πολιτικό υποκείμενο στη χώρα».

Και τόνισε: «Έχουμε προοπτική εκλογών για καταγραφή δυνάμεων και όχι για σχηματισμό κυβέρνησης». «Κανείς δεν περιγράφει την επόμενη μέρα γιατί η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη».

Α.Σ.